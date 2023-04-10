مواعيد مباريات الإثنين 10 أبريل 2023.. نهائي كأس مصر ودربي كتالونيا

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر أبريل 2023 مواجهة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز عن موسم 2021 - 2022.

كما تقام مواجهات في منافسات مختلفة اليوم.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس مصر

يلعب الأهلي أمام فريق بيراميدز في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعتبر اللقاء عن نهائي نسخة 2021 -2022 من كأس مصر.

ويتأهل الفائز لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الشهر المقبل.

الدوري المصري

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فاركو في التاسعة والربع مساء على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق جيرونا في دربي كتالونيا في تمام التاسعة مساء على ملعب كامب نو.

ويسعى برشلونة لتوسيع الفارق على صدارة الدوري الإسباني عقب مرور 28 جولة من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كرة سلة

تقام الجولة الثالثة من سلسلة نصف نهائي دوري السوبر للرجال على صالة برج العرب.

ويلعب سموحة ضد الاتحاد السكندري في تمام التاسعة مساء.

بينما يواجه الزمالك فريق الأهلي في تمام الحادية عشر مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحتاج الاتحاد والأهلي للفوز في تلك المباراة للتأهل إلى نهائي الدوري.

بينما فريقا الزمالك وسموحة يسعيان للفوز من أجل الحفاظ على أمل التأهل وخوض مباراة رابعة.

السيدات

تقام الجولة الثانية من سلسلة ربع نهائي دوري السيدات بحثا عن حجز مقاعد نصف النهائي.

وتأتي المباريات كالآتي:

الأهلي × مصر للتأمين

سبورتنج × هيليوبوليس

الجزيرة × البنك الأهلي

الاتحاد × سموحة

كرة طائرة

تقام مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من سلسلة نصف نهائي كأس مصر للسيدات.

ويواجه فريق سيدات الزمالك، الصيد في تمام التاسعة مساء ويسعى لتكرار فوزه لحجز بطاقة التأهل.

بينما يلعب فريق سيدات الأهلي ضد وادي دجلة في تمام الحادية عشر مساء، بحثا عن تكرار فوزه والتأهل إلى النهائي.

الأهلي بيراميدز كأس مصر
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