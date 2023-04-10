خبر في الجول - عودة سافيو لقائمة الأهلي أمام بيراميدز في النهائي.. والضاوي ضمن 11 مستبعد

عاد برونو سافيو للظهور في قائمة الأهلي بعد فترة من الغياب، وذلك أمام بيراميدز في كأس مصر.

برونو سافيو النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن البرازيلي برونو سافيو انضم لقائمة الأهلي للمباراة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها برونو سافيو قائمة الأهلي منذ مباراة المقاولون العرب في الدوري يوم 7 مارس الماضي.

وكانت المشاركة الأخيرة لـ برونو سافيو مع الأهلي أمام المصري في الدوري يوم 12 يناير الماضي.

بينما خرج منها أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

كما شهدت القائمة غياب التونسي محمد الضاوي عن الأهلي بعدما شارك في اللقاء السابق أمام غزل المحلة في الدوري.

وبذلك يكون عدد المستبعدين من قائمة الأهلي أمام بيراميدز 11 لاعبا وهم:

أيمن أشرف

طاهر محمد طاهر

أحمد عبد القادر

محمود متولي

محمد الضاوي

حمزة علاء

محمد فخري

رأفت خليل

أحمد نبيل كوكا

محمد أشرف

كريم الدبيس