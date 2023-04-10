مصدر من الأهلي لـ في الجول: مشاركة كهربا أمام بيراميدز قانونية.. لن نضع النادي في موقف مخالف

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 01:54

كتب : أحمد الخولي

هدف محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي ضد الهلال

كشف مصدر مسؤول من النادي الأهلي حقيقة ما يثار بشأن قانونية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في نهائي الكأس ضد بيراميدز بسبب موعد دفع الغرامة الخاصة به لصالح نادي الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي يثق تماما بما لا يدع مجالا للشك أن بداية من 12 أبريل يمكن القلق بشأن مشاركة كهربا في المباريات في حالة عدم دفع الغرامة الخاصة به".

وأضاف "نهائي كأس مصر اليوم 10 أبريل ومشاركة كهربا في المباراة ستكون قانونية والأهلي لن يغامر أبدا بوقوع النادي في أي مخالفة من أجل مشاركة كهربا".

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وينتهي الموعد المحدد لكهربا من أجل دفع الغرامة الخاصة به لصالح نادي الزمالك غدا الموافق 11 أبريل.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

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