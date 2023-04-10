دوري NBA - تحديد مواجهات Playoffs.. وفرصة جديدة لـ ليكرز وليبرون

انتهى الموسم الاعتيادي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA وتم تحديد مواجهات الأدوار الإقصائية للبطولة Playoffs.

وتم تحديد مواجهتين بشكل رسمي في كل قسم، في انتظار نهاية مباريات بطولة play in لتحديد الفريقين أصحاب المركزين السابع والثامن في الشرق والغرب.

وجاء ترتيب القسم الشرقي كالآتي:

1- ميلوكي باكس

2- بوسطن سيلتيكس

3- فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

4- كليفلاند كافاليرز

5- نيويورك نيكس

6- بروكلين نيتس

7- ميامي هيت

8- أتالانتا هوكس

9- تورنتو رابترز

10- شيكاغو بولز

أما ترتيب القسم الغربي جاء كالآتي:

1- دينفر ناجيتس

2- ممفيس جريزليس

3- سكرامنتو كينجز

4- فينيكس صنز

5- لوس أنجلوس كليبرز

6- جولدن ستيت واريورز

7- لوس أنجلوس ليكرز

8- مينيسوتا تيمبرولفز

9- نيو أورليانز بيليكانز

10- أوكلاهوما سيتي ثاندرز

Play in Tournament

وهي البطولة المصغرة التي تقام بين الأربعة فرق من المركز السابع إلى العاشر في كل قسم.

ويلعب صاحب المركز السابع ضد الثامن والفائز يحسم رسميا المركز السابع ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ثم يلعب صاحب المركز التاسع ضد العاشر، والفائز منهما يلعب ضد الخاسر من مواجهة السابع والثامن، والمنتصر في النهاية يكون صاحب المركز الثامن في القسم الخاص به ويلعب ضد المتصدر في Playoffs.

وبذلك تكون مواجهات القسم الشرقي كالآتي:

كليفلاند كافاليرز × نيويورك نيكس

فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز × بروكلين نيتس

وفي القسم الغربي تكون المواجهات كالآتي:

فينيكس صنز × لوس أنجلوس كليبرز

سكرامنتو كينجز × جولدن ستيت واريورز

وباقي المواجهات تتحدد بعد نهاية Play in.

فرصة أخرى لـ ليبرون ولوس أنجلوس ليكرز

أنهى فريق لوس أنجلوس ليكرز الموسم في المركز السابع بالقسم الغربي ولا يزال أمامه فرصتين من أجل التأهل للأدوار الإقصائية.

ويلعب ليكرز ضد مينيسوتا تيمبرولفز وفي حالة الفوز سيتأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية ليلعب ضد ممفيس جريزليس.

وفي حالة الخسارة سيكون أمامه فرصة أخرى عندما يلعب ضد الفائز من نيو أورليانز بيليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندرز وإذا حقق الفوز سيلعب ضد دينفر ناجيتس المتصدر.

وتنطلق مباريات البلاي أوفس في NBA يوم 15 أبريل.