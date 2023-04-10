تنس - الثأر واللقب الأول.. أنس جابر تفوز بدورة تشارلستون
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 01:30
كتب : FilGoal
فازت لاعبة التنس التونسية أنس جابر بدورة تشارلستون الأمريكية الدولية.
وتغلبت جابر على السويسرية بيليندا بنتشيتش بنتيجة 2-1 في المجموعات في نهائي البطولة.
وحققت أنس جابر فوزها الثالث على بنتشيتش في خمس مواجهات بينهما،.
وكانت أنس جابر قد خسرت نهائي نفس البطولة أمام نفس اللاعبة في العام الماضي.
وحققت المصنفة الخامسة عالميا لقبها الأول للموسم الحالي.
وهذا هو اللقب الرابع للتونسية في مسيرتها، بعد بطولة بيرمنجهام 2021 وبطولتي مدريد وبرلين 2022.
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