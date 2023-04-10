صنع فرصتين.. ماذا قدم طارق حامد أمام الوحدة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

طارق حامد

بمشاركة طارق حامد لاعب الوسط المصري، تغلب اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

سجل هدفي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 20 وبرونو هنريكي في الدقيقة 30.

فيما سجل ديفيد بوجيل هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 69.

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وشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي تعادل مع الفيحاء اليوم بدون أهداف.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

ولعب طارق حامد 19 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.

ماذا قدم طارق حامد أمام الوحدة؟

دقائق اللعب: 90

التمريرات الصحيحة: 48 من 49

دقة التمرير: 98%

التمريرات المفتاحية: 2

الكرات الطويلة الصحيحة: 3 من 3

المراوغات الناجحة: 0 من 1

التشتيت: 1

اعتراض التمريرات: 2

التدخلات: 2

التعرض للمراوغة: 0

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 7

فقدان الاستحواذ: 5

ارتكاب المخالفات: 2

طارق حامد الدوري السعودي اتحاد جدة الوحدة
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