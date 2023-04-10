سيد الدفاع.. ماذا قدم حجازي أمام الوحدة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

بمشاركة المدافع أحمد حجازي، تغلب اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

سجل هدفي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 20 وبرونو هنريكي في الدقيقة 30.

فيما سجل ديفيد بوجيل هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 69.

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وشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي تعادل مع الفيحاء اليوم بدون أهداف.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

ولعب حجازي 21 مباراة في الدوري السعودي، وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

ماذا قدم حجازي أمام الوحدة؟

دقائق اللعب: 90

التمريرات الصحيحة: 43 من 47

دقة التمرير: 91%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 10 من 14

التشتيت: 9

اعتراض التسديدات: 2

اعتراض التمريرات: 2

التدخلات: 1

التعرض للمراوغة: 0

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 3

فقدان الاستحواذ: 4

أحمد حجازي الدوري السعودي الوحدة
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