خدمة في الجول - كيف يدخل الجمهور استاد القاهرة في نهائي الكأس.. وقائمة الممنوعات

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي في استاد القاهرة

كشف محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز كيف يدخل الجمهور إلى مدرجات استاد القاهرة لحضور اللقاء.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وقال القاضي عبر قناة صدى البلد: "استقبال الجمهور سيكون بداية من الساعة 5 مساء وجمهور الأهلي لمدرجات الدرجة الثالثة يسار سيدخل من باب استاد القاهرة على شارع صلاح سالم".

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وأضاف "جمهور الأهلي للدرجة الأولى يسار والمقصورة سيدخل من البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة على شارع آل رشدان".

وواصل "جمهور بيراميدز في الدرجة الثالثة يمين سيدخل من باب استاد القاهرة على شارع النصر وجوار نادي الزهور، والدرجة الأولى يمين والمقصورة من بوابة آل رشدان".

وشدد "مسموح بدخول جميع المأكولات والمشروبات بشرط أن يكون الأكل محفوظ في أطباق خفيفة الخاصة بالأطعمة (فويل – بلاستيك خفيف) وغير مسموح تماما بأي عبوات صلبة أو بلاستيكية".

وأشار "مسموح دخول الجمهور بالمشروبات في عبوات بلاستيكية صغيرة بدون غطاء، وغير مسموح بأي عبوات زجاجية أو معدنية".

وأكد "ممنوع دخول الشماريخ وأقلام الليزر والباور بانك والشواحن والسماعات السلكية، ولذلك يجب على الجمهور شحن الهواتف قبل الذهاب إلى الاستاد".

وأتم تصريحاته "ممنوع دخول أي عطور أو بخاخات مزيل رائحة العرق لأنها سهلة الاشتعال وتحفظ في عبوات صلبة".

الأهلي نهائي كأس مصر بيراميدز
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