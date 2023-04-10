مؤتمر بابافاسيليو: نتيجة مباراة الزمالك غير عادلة.. لا أفهم ما فعله الحكم

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - بابافاسيليو

أبدى نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي شعوره بالاستياء من التحكيم عقب الخسارة أمام الزمالك بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

وقال بابافاسيليو في المؤتمر الصحفي: "أشعر أنها لم تكن نتيجة عادلة".

وأضاف "شاهدت الهدف الذي ألغي لنا ولا أعرف كيف حدث ذلك".

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وأوضح "لا أفهم كيف يخرج حكم الساحة للتأكد من التسلل عبر تقنية الفيديو".

وواصل بابافاسيليو "تقنية الفيديو هي المسؤولة عن ذلك، ولا يخرج الحكم لمشاهدتها"

وتابع "كنا جيدين في الشوط الثاني وسيطرنا على المباراة وإذا احتسب لنا الهدف لامتلكنا فرصة قلب النتيجة".

وأكمل "يجب أن نتقبل ذلك؟ لا أعرف، إنها ليست المرة الأولى التي نعاني فيها من قرارات الحكام".

واختتم "المباراة المقبلة هامة أمام طلائع الجيش، وأنا متفائل ببقاء الفريق في الدوري، ولا نستحق هذا المركز".

واستعاد الزمالك انتصاراته الغائبة في الدوري بعدما تعرض للهزيمة أمام إنبي ثم المصري ومن قبلها تعادل أمام بيراميدز.

وكان آخر انتصار للزمالك في الدوري أمام سموحة بثلاثية مقابل هدف.

وقاد الزمالك في المباراة فنيا مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للأبيض، لحين الإعلان عن التعاقد الرسمي مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

ليرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 36 ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 17 وتراجع للمركز الـ17 وقبل الأخير.

هدف الفوز للأبيض جاء بضربة رأسية قوية من الونش في الدقيقة 30.

وسجل باسم مرسي هدف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 75 بعد متابعة للكرة من ركلة حرة مباشرة.

لكن اللعب توقف لعدة دقائق وخرج الحكم وائل فرحان لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل.

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