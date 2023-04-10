طارق حامد: لا نشغل بالنا بنتائج النصر.. ولو كان اسمي حامديتش لما تعرضت للنقد

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

شن طارق حامد نجم اتحاد جدة هجوما على منتقديه قبل بداية الموسم الجاري.

طارق حامد شارك في فوز اتحاد جدة على الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وقال طارق حامد في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة: "المباراة أصبحت صعبة في الشوط الثاني لأننا لم نحسم المباراة في الشوط الأول".

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وشرح "في كرة القدم حين تهدر الفرص تعاقب، وهذا ما حدث اليوم مثلما حدث في مباراة ضمك بالدور الأول وتعادلنا".

وبسؤاله عن درايته بنتيجة مباراة النصر كشف بأنه لا يعلم، وحين أخبره المراسل بتعادل النصر مع الفيحاء، علق طارق حامد قائلا: "لا لم أكن أعلم نتيجة مباراة النصر وأركز مع فريقي فقط".

وواصل "من يريد اللقب يركز مع فريقه والفوز بالمباريات ولا يشغل باله بنتائج الآخرين".

وعن تعرضه للانتقادات قبل بداية الموسم بعد تعاقده مع اتحاد جدة، قال طارق حامد: "الانتقادات جزء من كرة القدم ويجب أن تتعامل معها".

واستدرك "لكن إذا كان اسمي طارق حميديتش لربما اختلف الأمر لكن اسمي طارق حامد وقادم من مصر".

طارق حامد يقدم موسما رائعا رفقة اتحاد جدة، شارك فيه 24 مباراة بمختلف البطولات.

صاحب الـ34 عاما توج مع اتحاد جدة ببطولة كأس السوبر السعودي، بجانب بلوغ نصف نهائي كأس الملك سلمان بانتظار مواجهة الهلال.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين حتى الآن برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني قبل 7 جولات من النهاية.

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