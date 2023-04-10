في الجول يكشف موقف كهربا والشناوي وأسباب غيابات الأهلي أمام بيراميدز

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:17

كتب : أحمد الخولي

كهربا

علم FilGoal.com بمستجدات جاهزية لاعبي الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

ولم يشارك أحمد عبد القادر في المران حيث اكتفى بجلسة في صالة الألعاب الرياضية.

بينما شارك محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق بشكل طبيعي في المران.

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كذلك شارك حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي في المران بصورة طبيعية، وهو جاهز لخوض المباراة.

أما طاهر محمد طاهر جناح الأهلي فهو خارج المباراة، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية.

وأخيرا المدافع محمود متولي جاهز طبيا، ولكن مشاركته تظل صعبة بسبب طول فترة غيابه.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

حكام المباراة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمر.

ويتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل إدارة النهائي الذي يقام مساء غدٍ الإثنين.

ويعاون أمين عمر كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري يبلغ 50 ألف مشجع.

سجِل متوازن

أمين عمر (37 عامًا) أدار مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم، فاز في الأولى برباعية أمام الداخلية، وتعادل في الثانية أمام فيوتشر.

كما أدار مباراتين في الدوري لـ بيراميدز، تعادل في الأولى أمام إنبي 1-1، وفاز في الثانية على فاركو بثلاثية.

وأدار عمر 19 مباراة إجمالا للأهلي، فاز فيها فريق القلعة الحمراء في 11 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين.

فيما أدار 12 مباراة لـ بيراميدز، فاز في 5 منها، وتعادل 6 مرات، وخسر مرة وحيدة.

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