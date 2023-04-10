بمشاركة حجازي وحامد.. الاتحاد يقبل هدية النصر ويوسع الفارق بالفوز على الوحدة

تغلب اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

سجل هدفي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 20 وبرونو هنريكي في الدقيقة 30.

فيما سجل ديفيد بوجيل هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 69.

وشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

تحصل الاتحاد على ركلة جزاء في الدقيقة 18 بعد عرقلة أوسكار دوارتي للمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وسجل حمد الله الهدف الأول في الدقيقة 20 من ركلة الجزاء.

هدددددف!⚽️ د20' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدالله الوحدة 0 × 1 الاتحاد ⁦#الوحدة_الاتحاد⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/4756WfZV2R — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

وفي الدقيقة 30 أضاف برونو هنريكي الهدف الثاني للعميد.

هدددددف!⚽️ د30' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق هنريكي الوحدة 0 × 2 الاتحاد#الوحدة_الاتحاد⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/RH5R5IqgTA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

وخرج عبد العزيز البيشي مصابا في الدقيقة 41 ليأتي هارون كامارا بدلا منه.

لاحقا أعلن نادي الاتحاد أن اللاعب أجرى فحوصات للتأكد من طبيعة إصابته في الظهر.

وقلص ديفيد بوجيل الفارق برأسية في الدقيقة 69 بعد عرضية تلقاها من كريم يودا داخل منطقة الجزاء.

هدددددف!⚽️ د69' الهدف الأول لـ الوحدة عن طريق ديفيد بوغيل الوحدة 1 × 2 الاتحاد#الوحدة_الاتحاد⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/SNa37BTTLB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي تعادل مع الفيحاء اليوم بدون أهداف.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.