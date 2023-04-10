بمشاركة حجازي وحامد.. الاتحاد يقبل هدية النصر ويوسع الفارق بالفوز على الوحدة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وطارق حامد وعبد الرزاق حمد الله

تغلب اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

سجل هدفي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 20 وبرونو هنريكي في الدقيقة 30.

فيما سجل ديفيد بوجيل هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 69.

وشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

تحصل الاتحاد على ركلة جزاء في الدقيقة 18 بعد عرقلة أوسكار دوارتي للمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وسجل حمد الله الهدف الأول في الدقيقة 20 من ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 30 أضاف برونو هنريكي الهدف الثاني للعميد.

وخرج عبد العزيز البيشي مصابا في الدقيقة 41 ليأتي هارون كامارا بدلا منه.

لاحقا أعلن نادي الاتحاد أن اللاعب أجرى فحوصات للتأكد من طبيعة إصابته في الظهر.

وقلص ديفيد بوجيل الفارق برأسية في الدقيقة 69 بعد عرضية تلقاها من كريم يودا داخل منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر الذي تعادل مع الفيحاء اليوم بدون أهداف.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

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