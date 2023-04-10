عبد الهادي: سعيد بروح لاعبي الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي.. ولا حديث عن الفنيات

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - مدحت عبد الهادي

عبر مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على البنك الأهلي مشددا على رغبة اللاعبين في الانتصار.

وقال عبد الهادي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "المجموعة الحالية في الفريق هي من حققت الفوز بالدوري مرتين وكأس مصر وغيرها من البطولات".

وأضاف "اللاعبين كانوا في حالة صعبة وكان يجب إخراجهم من هذه الحالة".

أخبار متعلقة:
سجل من فرصة واحدة.. الونش رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلي الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري ويهزم البنك الأهلي برأسية الونش الرابعة والثانية على التوالي.. رفيق كابو رجل مباراة إنبي والمقاولون

وأكمل "عقدت عدة جلسات مع اللاعبين واستطعنا رفع الروح المعنوية والحالة النفسية لهم وهذا ظهر في المباراة ولا يوجد أي شيء فني نتحدث عنه في هذه الفترة القصيرة".

وواصل "سنعقد جلسة مع المدير الفني الجديد لنقل كل شيء يخص الفريق واللاعبين له".

وشدد "سعيد بروح لاعبي الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي ورغبتهم في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "وسائل التواصل تؤثر بشكل كبير على اللاعبين سواء في الانتصارات أو الإخفاقات".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقاد الزمالك في المباراة فنيا مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للأبيض، لحين الإعلان عن التعاقد الرسمي مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

الزمالك مدحت عبد الهادي الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر بابافاسيليو: نتيجة مباراة الزمالك غير عادلة.. لا أفهم ما فعله الحكم في الجول يكشف موقف كهربا والشناوي وأسباب غيابات الأهلي أمام بيراميدز مران الأهلي - تنفيذ بعض الخطط الفنية قبل مواجهة بيراميدز في نهائي الكأس الرابعة والثانية على التوالي.. رفيق كابو رجل مباراة إنبي والمقاولون الرابعة من أصل 14.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والداخلية سجل من فرصة واحدة.. الونش رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلي فشل عودة الداخلية في مباراة الأهداف الـ 7.. فوز إنبي الرابع واستمرار مأساة المقاولون الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري ويهزم البنك الأهلي برأسية الونش
أخر الأخبار
مؤتمر بابافاسيليو: نتيجة مباراة الزمالك غير عادلة.. لا أفهم ما فعله الحكم 2 دقيقة | الدوري المصري
طارق حامد: لا نشغل بالنا بنتائج النصر.. ولو كان اسمي حمديتش لما تعرضت للنقد 4 دقيقة | السعودية
في الجول يكشف موقف كهربا والشناوي وأسباب غيابات الأهلي أمام بيراميدز 10 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة حجازي وحامد.. الاتحاد يقبل هدية النصر ويوسع الفارق بالفوز على الوحدة 16 دقيقة | الوطن العربي
عبد الهادي: سعيد بروح لاعبي الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي.. ولا حديث عن الفنيات 27 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – الثاني أوروبيا.. يحيى الدرع يتوج بـ كأس المجر رفقة فيزبريم 31 دقيقة | كرة يد
مران الأهلي - تنفيذ بعض الخطط الفنية قبل مواجهة بيراميدز في نهائي الكأس 49 دقيقة | الكرة المصرية
الرابعة والثانية على التوالي.. رفيق كابو رجل مباراة إنبي والمقاولون 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري