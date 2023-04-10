عبد الهادي: سعيد بروح لاعبي الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي.. ولا حديث عن الفنيات

عبر مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على البنك الأهلي مشددا على رغبة اللاعبين في الانتصار.

وقال عبد الهادي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "المجموعة الحالية في الفريق هي من حققت الفوز بالدوري مرتين وكأس مصر وغيرها من البطولات".

وأضاف "اللاعبين كانوا في حالة صعبة وكان يجب إخراجهم من هذه الحالة".

وأكمل "عقدت عدة جلسات مع اللاعبين واستطعنا رفع الروح المعنوية والحالة النفسية لهم وهذا ظهر في المباراة ولا يوجد أي شيء فني نتحدث عنه في هذه الفترة القصيرة".

وواصل "سنعقد جلسة مع المدير الفني الجديد لنقل كل شيء يخص الفريق واللاعبين له".

وشدد "سعيد بروح لاعبي الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي ورغبتهم في تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "وسائل التواصل تؤثر بشكل كبير على اللاعبين سواء في الانتصارات أو الإخفاقات".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقاد الزمالك في المباراة فنيا مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للأبيض، لحين الإعلان عن التعاقد الرسمي مع المدير الفني الأجنبي الجديد.