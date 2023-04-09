مران الأهلي - تنفيذ بعض الخطط الفنية قبل مواجهة بيراميدز في نهائي الكأس

الأحد، 09 أبريل 2023 - 23:39

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات الخاصة بالإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، ضمن جلساته التحضيرية لمباراة بيراميدز.

كما عقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة نهائي الكأس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي والتي أقيمت على استاد القاهرة.

الأهلي كأس مصر بيراميدز
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