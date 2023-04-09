الرابعة والثانية على التوالي.. رفيق كابو رجل مباراة إنبي والمقاولون

فاز رفيق كابو مهاجم إنبي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

تغلب إنبي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت.

تقدم أحمد خليل كالوشا برأسية لإنبي في الدقيقة 12، وتعادل جون أوكلي للمقاولون في الدقيقة 20.

وسجل رفيق كابو هدف الفوز في الدقيقة 41 من متابعة لكرة عائدة من الحارس.

بذلك يستمر المقاولون العرب للمباراة السابعة على التوالي بلا فوز في الدوري المصري.

فيما حقق إنبي فوزه الرابع على التوالي، وكان فقده الأخير للنقاط بالخسارة أمام المصري في فبراير الماضي.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز السادس.

وحقق رفيق كابو الجائزة للمباراة الثانية على التوالي، والرابعة له هذا الموسم من أصل 9 مرات فاز بها لاعبو إنبي.