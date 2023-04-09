الرابعة من أصل 14.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والداخلية

فاز حسام حسن مهاجم سموحة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية.

وتغلب سموحة على ضيفه الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن الهدف الأول في الدقيقة 3، فيما صنع الرابع الذي سجله صديق أوجولا.

وبذلك نال حسام حسن الجائزة للمرة الرابعة في الدوري، من أصل 14 مرة للاعبي سموحة.

وحقق سموحة فوزه الأول في آخر 3 مباريات بالدوري المصري بعد الخسارة أمام الإسماعيلي 3-1 والتعادل مع أسوان 1-1.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 31 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

ماذا قدم حسام حسن أمام الداخلية؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 25 من 36

دقة التمرير: 69%

التمريرات في الثالث الأخير: 5

التسديدات على المرمى: 2 من 3

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

المراوغات الناجحة: 1 من 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 2

التدخلات الناجحة: 0 من 1

التشتيت: 1

استعادة الكرة: 4

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 10

الصراعات الهوائية الناجحة: 5 من 9

ارتكاب المخالفات: 2

التعرض للمخالفات: 4