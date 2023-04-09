سجل من فرصة واحدة.. الونش رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الأحد، 09 أبريل 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

الونش

حصل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وقاد الونش فريقه الزمالك لتحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وجاء هدف الونش بضربة رأسية في الدقيقة 30 بعد عرضية من أحمد فتوح.

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وإليكم أرقام الونش في المباراة:

لعب 90 دقيقة

محاولات على المرمى 1

لمس الكرة 58 مرة

تمريرات 44 من 52 بنسبة 85%

تدخلات ناحجة 1

إبعاد فرص 2

استعادة الكرة 9 مرات

التحامات أرضية ناجحة 2

التحامات هوائية ناجحة 2 من 2

الزمالك الدوري المصري الونش البنك الأهلي
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