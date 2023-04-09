الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري ويهزم البنك الأهلي برأسية الونش

قاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك فريقه لتحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

واستعاد الزمالك انتصاراته الغائبة في الدوري بعدما تعرض للهزيمة أمام إنبي ثم المصري ومن قبلها تعادل أمام بيراميدز.

وكان آخر انتصار للزمالك في الدوري أمام سموحة بثلاثية مقابل هدف.

وقاد الزمالك في المباراة فنيا مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للأبيض، لحين الإعلان عن التعاقد الرسمي مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

ليرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 36 ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 17 وتراجع للمركز الـ17 وقبل الأخير.

هدف الفوز للأبيض جاء بضربة رأسية قوية من الونش في الدقيقة 30.

وصف المباراة

بادر الزمالك بتهديد المرمى وسدد زيزو كرة قوية بالقدم اليمنى أمسك بها الحارس أحمد صبحي على مرتين.

ومن ركلة ركنية نُفذت إلى خارج منطقة الجزاء قابلها حمزة المثلوثي بتسديدة اصطدمت في الدفاع ثم تابعها الونش بتسديدة مرت جوار المرمى في فرصة خطيرة للزمالك.

وبعد أن أهدر فرصة خطيرة نجح الونش في تسجيل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 30 بضربة رأسية قوية بعد عرضية من أحمد فتوح.

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جوووووول.. الونش يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك البنك الأهلي ⚽⚽ pic.twitter.com/HUO0cqqeVs — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 9, 2023

وأجرى بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة قبل نهاية الشوط الأول بنزول كل من محمد بسيوني ومحمود قاعود ومحمود سيد بدلا من أحمد ياسر وأسامة إبراهيم وحمدي علاء.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني حاول البنك الأهلي تسجيل هدف التعادل وسدد باسم مرسي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت جوار المرمى.

وسدد أيضا محمد هلال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

وكاد البنك الأهلي أن يسجل التعادل عن طريق حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه بعدما أبعد الكرة بضربة رأسية لكنها مرت جوار القائم أثناء تقدم محمد صبحي.

وشارك الثنائي سيف الدين الجزيري وعمرو السيسي بدلا من ناصر منسي وسيف جعفر في الدقيقة 68 في أولى تبديلات مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للزمالك.

وسجل باسم مرسي هدف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 75 بعد متابعة للكرة من ركلة حرة مباشرة.

لكن اللعب توقف لعدة دقائق وخرج الحكم وائل فرحان لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.