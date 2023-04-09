الرياضية: تأكد غياب سالم الدوسري عن الهلال في دربي الرياض

الأحد، 09 أبريل 2023 - 23:10

كتب : محمود حمدي

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

تأكد غياب سالم الدوسري نجم نادي الهلال عن دربي الرياض أمام النصر بسبب الإصابة.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن سالم الدوسري قد خضع إلى جراحة مصغرة في أحد المراكز الطبية بالرياض.

صاحب الـ31 عاما أجرى جراحة باستخدام الحقن بالبلازما (الأشعة الصوتية)، على موضع إصابته في مفصل القدم والتي تعرض لها خلال مباراة السعودية أمام بوليفيا الودي في توقف مارس الدولي.

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وسبق أن خضع سالم لإجراء مماثل بالحقن بالبلازما في القدم اليمنى والقدم اليسري خلال الموسم قبل الماضي.

وحسب الرياضية، فإن غياب سالم الدوسري سيستمر نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني تأكد غيابه أمام النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر يوم 18 أبريل الجاري في دوري روشن المحترفين السعودي.

من جهة أخرى، ستكون مشاركة الدوسري محل شك كذلك أمام أوروا ريد ديفيلز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نهاية الشهر الجاري.

سالم الدوسري شارك في 17 مباراة مع الهلال بمختلف البطولات هذا الموسم. سجل فيهم ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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