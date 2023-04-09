قائمة بيراميدز – تواجد السعيد ورمضان.. وغياب مصطفى فتحي وحبر عن نهائي كأس مصر

يتواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد في قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر، فيما يغيب علي جبر ومصطفى فتحي.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، قالئمة الفريق لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر عن موسم 2021/2022.

قائمة بيراميدز شهدت غياب مصطفى فتحي وعلي جبر للإيقاف، وكذلك يغيب شريف إكرامي عن القائمة.

من جهة أخرى، يتواجد عبد الله السعيد ورمضان صبحي في قائمة الفريق للمباراة النهائية.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - رمضان صبحي - هشام محمد - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي "دونجا".

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في نهائي كأس مصر مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.