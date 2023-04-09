مباراة للنسيان.. ماذا قدم رونالدو أمام الفيحاء

بمشاركة كريستيانو رونالدو طوال المباراة، تعادل النصر مع مضيفه الفيحاء بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

التعادل وجه ضربة قاسية للنصر في صراع الصدارة، حيث بات رصيده 53 نقطة، وهو نفس رصيد الاتحاد المتقدم الآن على الوحدة السعودي بهدفين دون رد.

وإن أنهى الاتحاد مباراته بالفوز، سيتسع الفارق إلى 3 نقاط، بدلا من نقطة واحدة قبل الجولة الحالية.

أما الفيحاء فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

ولعب كريستيانو رونالدو مباراته رقم 10 في الدوري السعودي، وسجل 11 هدفا وصنع 2.

وفي جميع المسابقات لعب رونالدو 12 مباراة بقميص النصر، ولم يسجل خارج الدوري.

ماذا قدم رونالدو أمام الفيحاء؟

دقائق اللعب: 90

التسديدات على المرمى: 1 من 4

المراوغات الناجحة: 0 من 1

لمسات الكرة: 40

التمريرات الصحيحة: 24 من 30

دقة التمرير: 80%

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 0 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 1

فقدان الاستحواذ: 12

المخالفات: 1

التسلل: 4