ضربة لـ النصر في صراع الصدارة.. سقوط رونالدو ورفاقه في فخ التعادل أمام الفيحاء

تعادل النصر مع مضيفه الفيحاء بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو نجم النصر منذ بدايتها وإلى نهايتها.

حاول أندرسون تاليسكا في الدقيقة 3 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 10 توغل رونالدو داخل المنطقة وحاول التسديد ولكن نجح الدفاع في تشتيت الكرة.

وسجل الفيحاء الهدف الأول بواسطة أليكساندر ترايكوفسكي في الدقيقة 21، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 35 أرسل رونالدو تمريرة إلى عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس ولكن تدخل المدافع سامي الخيبري واستخلص الكرة بشكل رائع.

وحاول تاليسكا في الدقيقة 43 ولكن الكرة مرت لخارج الملعب.

وأجرى رودي جارسيا مدرب النصر تبديلين بنزول علي لاجامي وماجد محمد بدلا من سلطان الغنام وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 80 أتى عبد المجيد الصليهم بدلا من عبد الله الخيبري، ثم جلال الدين ماشاريبوف ومحمد مران بدلا من أيمن يحيى وجيسلان كونان في الدقيقة 87.

التعادل وجه ضربة قاسية للنصر في صراع الصدارة، حيث بات رصيده 53 نقطة، وهو نفس رصيد الاتحاد المتقدم الآن على الوحدة السعودي بهدفين دون رد.

وإن أنهى الاتحاد مباراته بالفوز، سيتسع الفارق إلى 3 نقاط، بدلا من نقطة واحدة قبل الجولة الحالية.

أما الفيحاء فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

ولعب كريستيانو رونالدو مباراته رقم 10 في الدوري السعودي، وسجل 11 هدفا وصنع 2.

وفي جميع المسابقات لعب رونالدو 12 مباراة بقميص النصر، ولم يسجل خارج الدوري.