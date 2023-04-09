ضربة لـ النصر في صراع الصدارة.. سقوط رونالدو ورفاقه في فخ التعادل أمام الفيحاء

الأحد، 09 أبريل 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

تعادل النصر مع مضيفه الفيحاء بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو نجم النصر منذ بدايتها وإلى نهايتها.

حاول أندرسون تاليسكا في الدقيقة 3 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: هالاند لا يقل عن مستوى رونالدو وميسي سجل هدفين.. ماذا قدم رونالدو أمام العدالة ثنائية رونالدو.. النصر يقسو على العدالة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي ماركا: حلم السعودية في الجمع بين ميسي ورونالدو تحطم

وفي الدقيقة 10 توغل رونالدو داخل المنطقة وحاول التسديد ولكن نجح الدفاع في تشتيت الكرة.

وسجل الفيحاء الهدف الأول بواسطة أليكساندر ترايكوفسكي في الدقيقة 21، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 35 أرسل رونالدو تمريرة إلى عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس ولكن تدخل المدافع سامي الخيبري واستخلص الكرة بشكل رائع.

وحاول تاليسكا في الدقيقة 43 ولكن الكرة مرت لخارج الملعب.

وأجرى رودي جارسيا مدرب النصر تبديلين بنزول علي لاجامي وماجد محمد بدلا من سلطان الغنام وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 80 أتى عبد المجيد الصليهم بدلا من عبد الله الخيبري، ثم جلال الدين ماشاريبوف ومحمد مران بدلا من أيمن يحيى وجيسلان كونان في الدقيقة 87.

التعادل وجه ضربة قاسية للنصر في صراع الصدارة، حيث بات رصيده 53 نقطة، وهو نفس رصيد الاتحاد المتقدم الآن على الوحدة السعودي بهدفين دون رد.

وإن أنهى الاتحاد مباراته بالفوز، سيتسع الفارق إلى 3 نقاط، بدلا من نقطة واحدة قبل الجولة الحالية.

أما الفيحاء فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

ولعب كريستيانو رونالدو مباراته رقم 10 في الدوري السعودي، وسجل 11 هدفا وصنع 2.

وفي جميع المسابقات لعب رونالدو 12 مباراة بقميص النصر، ولم يسجل خارج الدوري.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي النصر السعودي الفيحاء
نرشح لكم
صنع فرصتين.. ماذا قدم طارق حامد أمام الوحدة سيد الدفاع.. ماذا قدم حجازي أمام الوحدة طارق حامد: لا نشغل بالنا بنتائج النصر.. ولو كان اسمي حامديتش لما تعرضت للنقد بمشاركة حجازي وحامد.. الاتحاد يقبل هدية النصر ويوسع الفارق بالفوز على الوحدة الرياضية: تأكد غياب سالم الدوسري عن الهلال في دربي الرياض مباراة للنسيان.. ماذا قدم رونالدو أمام الفيحاء انتهت في الدوري السعودي - الوحدة (1) - (2) الاتحاد تشكيل الاتحاد - حجازي وطارق حامد أساسيان في مهمة حماية الصدارة أمام الوحدة
أخر الأخبار
خبر في الجول - عودة سافيو لقائمة الأهلي أمام بيراميدز في النهائي.. والضاوي ضمن 11 مستبعد 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مشاركة كهربا أمام بيراميدز قانونية.. لن نضع النادي في موقف مخالف 3 ساعة | الكرة المصرية
دوري NBA - تحديد مواجهات Playoffs.. وفرصة جديدة لـ ليكرز وليبرون 3 ساعة | NBA
تنس - الثأر واللقب الأول.. أنس جابر تفوز بدورة تشارلستون 3 ساعة | رياضات أخرى
مرتضى منصور: الأسماء المتداولة بشأن الرحلين عن الزمالك غير صحيحة 3 ساعة | الكرة المصرية
صنع فرصتين.. ماذا قدم طارق حامد أمام الوحدة 4 ساعة | المحترفون
سيد الدفاع.. ماذا قدم حجازي أمام الوحدة 4 ساعة | المحترفون
خدمة في الجول - كيف يدخل الجمهور استاد القاهرة في نهائي الكأس.. وقائمة الممنوعات 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري