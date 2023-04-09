أمام البنك الأهلي.. الونش يسجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم
الأحد، 09 أبريل 2023 - 22:01
كتب : FilGoal
سجل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك أول أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم أمام البنك الأهلي.
محمود حمدي الونش
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 24 وتقام في استاد القاهرة.
وجاء هدف الونش بضربة رأسية في الدقيقة 30 بعد عرضية من أحمد فتوح.
الونش سجل مع الزمالك لأول مرة في الدوري منذ أن سجل في الاتحاد السكندري بتاريخ 23 أغسطس 2022.
ويعد الهدف هو رقم 13 له مع الزمالك في مختلف البطولات.
كما صنع أحمد فتوح هدفه الأول مع الزمالك في عام 2023، وآخر هدف صنعه كان أمام حرس الحدود في شهر ديسمبر الماضي.
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