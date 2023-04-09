مباشر الدوري السعودي - الوحدة (0) - (2) الاتحاد.. الثاااااني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والوحدة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي

أمامهما: عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ويحتل الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر.

فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

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ق 30 جووووول الثاني من برونو هنريكي

هدددددف!⚽️ د20' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدالله الوحدة 0 × 1 الاتحاد ⁦#الوحدة_الاتحاد⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/4756WfZV2R — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

ق 20 جوووووول أول عبد الرزاق حمد الله يسجل من ركلة جزاء

ق 18 ركلة جزاء بعد عرقلة أوسكار دوارتي لعبد الرزاق

بداية المباراة