انتهت في الدوري السعودي - الوحدة (1) - (2) الاتحاد

الأحد، 09 أبريل 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والوحدة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي

أمامهما: عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ويحتل الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر.

فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

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ق 69 جووووول تقليص الفارق من ديفيد بوجيل برأسية بعد عرضية.. 2-1

بداية الشوط الثاني

ق 30 جووووول الثاني من برونو هنريكي

ق 20 جوووووول أول عبد الرزاق حمد الله يسجل من ركلة جزاء

ق 18 ركلة جزاء بعد عرقلة أوسكار دوارتي لعبد الرزاق

بداية المباراة

الاتحاد طارق حامد أحمد حجازي الدوري السعودي الوحدة السعودي
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