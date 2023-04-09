بيان – فياريال يعلن تحرير محضر ضد فالفيردي رسميا

أعلن نادي فياريال، رفع شكوى إلى الشرطة الوطنية ضد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد رسميا.

وأصدر فياريال بيانا رسميا، كشف فيه تقدم أليكس باينا لاعب الفريق بشكوى إلى الشرطة الوطنية الإسبانية بشكل رسمي ضد اعتداء فيدي فالفيردي عليه عقب مباراة الفريق أمام ريال مدريد.

وجاء بيان فياريال الرسمي كالتالي:

تعرض أليكس باينا لاعب نادي فياريال، إلى اعتداء مساء أمس بينما كان في طريقه إلى حافلة الفريق عقب المباراة أمام ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأمام هذا الموقف، قرر اللاعب رفع شكوى إلى المعتدي إلى الشرطة الوطنية.

ومن جديد، يؤكد فياريال رفضه كافة أعمال العنف، ويؤمن إيمانا راسخا برواية لاعبه الذي سيدعمه حتى النهاية.

وترجع الواقعة إلى مساء أمس السبت في موقف سيارات ملعب سانتياجو برنابيو بعد مباراة ريال مدريد وفياريال.

وفاز فياريال على ريال مدريد 3-2 في مباراة مثيرة، لا يتذكر أحد أحداثها بسبب ما وقع في موقف السيارات بعدها بدقائق.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجّه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورمًا.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 😱 Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde. 📹 @pablopatinho7 pic.twitter.com/DkNkcPOWpv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2023

وصرخ فالفيردي أثناء اللكم: "الآن كرر ما قلته في الملعب بشأن ابني مرة أخرى".

وأوضحت صحيفة "ماركا" نقلًا عن مصدر مقرب من فالفيردي أن بداية الأزمة ترجع إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا بشهر يناير الماضي.

وذكر المصدر أن باينا تدخّل بقوة على فالفيردي يومها ثم قال له: "ابك الآن، فابن لن يُولد".

حدث ذلك تزامنًا مع الأزمة الصحية لـ مينا بونينو شريكة فالفيردي التي كانت مهددة بفقدان حملها، بل ذكرت بعد التقارير أنها فقدت الجنين بالفعل.

لكن بعد عدة أسابيع أعلنت بونينو أن الفترة الصعبة مرت وأن الجنين بخير، ليكون الشريكان في انتظار طفل آخر بعد بينيسيو.

وقرر نادي فياريال عدم التقدم ببلاغ ضد ريال مدريد، لكنه سيدعم لاعبه في قراره.