انتهت في الدوري المصري - سموحة (4)-(3) الداخلية.. إنبي (2)-(1) المقاولون

الأحد، 09 أبريل 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

بنيامين بواتينج - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي سموحة ضد الداخلية، وإنبي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري.

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سموحة (4) - (3) الداخلية

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق 88 جوووول عبد العزيز السيد يسجل الثالث من ركلة جزاء.. المباراة تشتعل

ق 86 حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح الداخلية بعد عرقلة لرشيد أحمد داخل منطقة الجزاء من المدافع بركات حجاج.

ق 76 محمد رمضان بدلا من سمير فكري

ق 71 جوووول سمير فكري يقلص الفارق من علامة الجزاء.. 4-2

ق 69 حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح الداخلية بعد عرقلة لألان تشامبادي داخل منطقة الجزاء من الحارس عمر صلاح.

ق 57 محمد الصباحي بدلا من حسين فيصل

ق 46 كريستوفر جون ورشيد أحمد بدلا من كليتشي شيمزي وفهد جمعة

استراحة

ق 43 جووووووول الرابع.. صديق أوجولا يسجل الرابع بعد نزوله مباشرة وبعد تمريرة من حسام حسن

ق 38 تبديل في صفوف سموحة بنزول صديق أوجولا بدلا من بنجامين بواتينج

ق 38 ثلاثة تبديلات في صفوف الداخلية بخروج سمير فكري وكمال أبو الفتوح ومحمد نجيب.. ونزول رشيد أحمد وأحمد عبد الرسول وعبد العزيز السيد

ق 34 جووووول ثاااالث لسموحة. عرضية استلمها بنيامين بواتينج وسجلها في المرمى مسجلا الثالث.

ق 29 أوووه عماد السيد يتألق ويتصدى لركلة جزاء من حسين فيصل

ق 27 ركلة حرة مباشرة لسموحة في وسط ملعب الداخلية من جهة اليسار، نفذها حسين فيصل بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إصطدمت بيد محمد نجيب مدافع الداخلية ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء.

ق 24 جوووول التقليص. تصويبة تصدى لها عمر صلاح وتابعها ألان تشامبادي في المرمى مسجلا الأول للداخلية.

ق 21 جوووول بنيامين بواتينج يسجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة من مصطفى سعد

ق 3 جوووووول حسام حسن يسجل الأول.. تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لسموحة إلى حدود منطقة الجزاء حيث أخطأها المدافع محمد نجيب بتشتيت سئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام حسام حسن الذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك.

بداية المباراة

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إنبي (2) - (1) المقاولون العرب

نهاية المباراة

استراحة

ق 41 جووووول إنبي يسجل الثاني من متابعة رفيق كابو لكرة عائدة من الحارس

ق 20 جوووول التعادل عن طريق جون أوكلي

ق 12 جوووووول أحمد خليل كالوشا يسجل الأول لإنبي برأسية في الشباك

بداية المباراة

المقاولون سموحة الداخلية إنبي الدوري المصري
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