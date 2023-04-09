تشكيل الاتحاد - حجازي وطارق حامد أساسيان في مهمة حماية الصدارة أمام الوحدة
الأحد، 09 أبريل 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن نونو سانتو مدرب الاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.
وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي
خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي
أمامهما: عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو - رومارينيو
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله
ويحتل الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر.
فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.
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