أوندا سيرو: باينا لاعب فياريال يتقدم ببلاغ في الشرطة ضد فالفيردي

الأحد، 09 أبريل 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - أليكس باينا

تقدّم أليكس باينا لاعب فياريال ببلاغ في قسم الشرطة ضد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن باينا حرر بلاغًا ضد لاعب أوروجواي واتهمه بالاعتداء إليه.

وترجع الواقعة إلى مساء أمس السبت في موقف سيارات ملعب سانتياجو برنابيو بعد مباراة ريال مدريد وفياريال.

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وفاز فياريال على ريال مدريد 3-2 في مباراة مثيرة، لا يتذكر أحد أحداثها بسبب ما وقع في موقف السيارات بعدها بدقائق.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجّه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورمًا.

وصرخ فالفيردي أثناء اللكم: "الآن كرر ما قلته في الملعب بشأن ابني مرة أخرى".

وأوضحت صحيفة "ماركا" نقلًا عن مصدر مقرب من فالفيردي أن بداية الأزمة ترجع إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا بشهر يناير الماضي.

وذكر المصدر أن باينا تدخّل بقوة على فالفيردي يومها ثم قال له: "ابك الآن، فابن لن يُولد".

حدث ذلك تزامنًا مع الأزمة الصحية لـ مينا بونينو شريكة فالفيردي التي كانت مهددة بفقدان حملها، بل ذكرت بعد التقارير أنها فقدت الجنين بالفعل.

لكن بعد عدة أسابيع أعلنت بونينو أن الفترة الصعبة مرت وأن الجنين بخير، ليكون الشريكان في انتظار طفل آخر بعد بينيسيو.

وقرر نادي فياريال عدم التقدم ببلاغ ضد ريال مدريد، لكنه سيدعم لاعبه في قراره.

ونفى باينا عبر حسابه في انستجرام ما أثير بشأن الإشارة إلى طفل فالفيردي.

ودخل فالفيردي بديلًا في المباراة، فيما بدأ باينا أساسيًا.

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