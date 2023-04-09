مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد البنك الأهلي

الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر الزمالك ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

انطلاق المباراة

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
في الجول يكشف لماذا تم تعيين 3 حكام فيديو في نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول تفاصيل عقوبة زوران.. ورد رابطة الأندية على أزمة الحكام تشكيل البنك الأهلي - أحمد صبحي في المرمى.. وباسم مرسي يواجه الزمالك أمين عمر حكما لنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.. وثلاثي في غرفة الفيديو تشكيل الزمالك - 5 تغييرات.. ثلاثي دفاعي وعودة نبيل عماد أمام البنك الأهلي تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر الجولة 25 من الدوري المصري مرتضى: أمير يدفع من جيبه للزمالك.. وموعد وصول أوسوريو عمر معوض يحبط عودة نجل فان بيرسي ليتوج شباب الأهلي بكأس زد الدولية أمام فينورد
أخر الأخبار
تشكيل الاتحاد - حجازي وطارق حامد أساسيان في مهمة حماية الصدارة أمام الوحدة 11 دقيقة | المحترفون
أوندا سيرو: باينا لاعب فياريال يتقدم ببلاغ في الشرطة ضد فالفيردي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد البنك الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف لماذا تم تعيين 3 حكام فيديو في نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز 33 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب متعجبا: لا أعرف كيف لم نفز على أرسنال مع كل هذه الفرص 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول تفاصيل عقوبة زوران.. ورد رابطة الأندية على أزمة الحكام 44 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل البنك الأهلي - أحمد صبحي في المرمى.. وباسم مرسي يواجه الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
تخطى دروجبا وعقدة جديدة في أبرز أرقام صلاح الإيجابية والسلبية أمام أرسنال 56 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون