انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. فوز الأبيض
الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك
ق 78: الفيديو يلغي الهدف بسبب التسلل
ق 75: جوووووول
ق 68: نزول سيف الجزيري وعمرو السيسي بدلا من ناصر منسي وسيف جعفر
ق 66: حسام عبد المجيد كاد يسجل في مرماه
ق 56: تسديدة من محمد هلال تمر جوار المرمى
ق 55: تسديدة من باسم مرسي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد
ق 42: نزول محمد بسيوني ومحمود قاعود ومحمود سيد بدلا من أحمد ياسر وأسامة إبراهيم وحمدي علاء
ق 30: جووووول أول للأبيض عن طريق الونش
ق 25: فرصة خطيرة للزمالك عن طريق متابعة من الونش
ق 19: تسديدة من زيزو بالقدم اليسرى والحارس يتصدى لها
ق 11: إنذار لـ أسامة إبراهيم
انطلاق المباراة
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