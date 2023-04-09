انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. فوز الأبيض

الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الزمالك

ق 78: الفيديو يلغي الهدف بسبب التسلل

ق 75: جوووووول

ق 68: نزول سيف الجزيري وعمرو السيسي بدلا من ناصر منسي وسيف جعفر

ق 66: حسام عبد المجيد كاد يسجل في مرماه

ق 56: تسديدة من محمد هلال تمر جوار المرمى

ق 55: تسديدة من باسم مرسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

ق 42: نزول محمد بسيوني ومحمود قاعود ومحمود سيد بدلا من أحمد ياسر وأسامة إبراهيم وحمدي علاء

ق 30: جووووول أول للأبيض عن طريق الونش

ق 25: فرصة خطيرة للزمالك عن طريق متابعة من الونش

ق 19: تسديدة من زيزو بالقدم اليسرى والحارس يتصدى لها

ق 11: إنذار لـ أسامة إبراهيم

انطلاق المباراة

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري ويهزم البنك الأهلي برأسية الونش قائمة بيراميدز – تواجد السعيد ورمضان.. وغياب مصطفى فتحي وحبر عن نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي.. الونش يسجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم مباشر الدوري المصري - سموحة (4)-(3) الداخلية.. إنبي (2)-(1) المقاولون.. مباراة مشتعلة في الجول يكشف لماذا تم تعيين 3 حكام فيديو في نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول تفاصيل عقوبة زوران.. ورد رابطة الأندية على أزمة الحكام تشكيل البنك الأهلي - أحمد صبحي في المرمى.. وباسم مرسي يواجه الزمالك أمين عمر حكما لنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.. وثلاثي في غرفة الفيديو
أخر الأخبار
الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري ويهزم البنك الأهلي برأسية الونش 7 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: تأكد غياب سالم الدوسري عن الهلال في دربي الرياض 10 دقيقة | السعودية
مباراة للنسيان.. ماذا قدم رونالدو أمام الفيحاء 19 دقيقة | السعودية
ضربة لـ النصر في صراع الصدارة.. سقوط رونالدو ورفاقه في فخ التعادل أمام الفيحاء 21 دقيقة | السعودية
قائمة بيراميدز – تواجد السعيد ورمضان.. وغياب مصطفى فتحي وحبر عن نهائي كأس مصر 24 دقيقة | الكرة المصرية
يورجن كلوب يرد على "هل يبعد صلاح عن تسديد ركلات الجزاء؟" 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمام البنك الأهلي.. الونش يسجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري السعودي - الوحدة (0) - (2) الاتحاد.. بداية الشوط الثاني ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري