في الجول يكشف لماذا تم تعيين 3 حكام فيديو في نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لماذا تم تعيين 3 حكام للفيديو خلال مباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال فاروق لـFilGoal.com: "تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز لأنها مواجهة مهمة وكبيرة ومن أجل إخراجها بأفضل شكل".

وأضاف "هذه التجربة على غرار المباريات الأوروبية الكبيرة التي يتواجد بها 3 حكام في غرفة الفيديو، ولن يتم اعتماد 3 حكام للفيديو في مباريات الدوري المصري".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمر.

ويتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل إدارة النهائي الذي يقام مساء غدٍ الإثنين.

ويعاون أمين عمر كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري يبلغ 50 ألف مشجع.

سجِل متوازن

أمين عمر (37 عامًا) أدار مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم، فاز في الأولى برباعية أمام الداخلية، وتعادل في الثانية أمام فيوتشر.

كما أدار مباراتين في الدوري لـ بيراميدز، تعادل في الأولى أمام إنبي 1-1، وفاز في الثانية على فاركو بثلاثية.

وأدار عمر 19 مباراة إجمالا للأهلي، فاز فيها فريق القلعة الحمراء في 11 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين.

فيما أدار 12 مباراة لـ بيراميدز، فاز في 5 منها، وتعادل 6 مرات، وخسر مرة وحيدة.