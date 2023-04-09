مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول تفاصيل عقوبة زوران.. ورد رابطة الأندية على أزمة الحكام

كشف مصدر مسؤول من نادي الاتحاد السكندري تفاصيل عقوبة لجنة المسابقات على زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق بسبب مباراة فيوتشر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة المسابقات خاطبت الاتحاد السكندري بإيقاف زوران مباراة وتغريمه 25 ألف جنيه".

وأضاف "وإيقاف سمير محجوب إداري الفريق لمدة مباراة بسبب الاعتراض على الحكم".

وأردف "بالإضافة إلى منع عز حسين من حضور 4 مباريات".

وفسر "عز حسين شقيق عامر حسين واسمه مسجل ضمن لائحة أسماء الحضور الخاصة بنادي الاتحاد السكندري في مباريات الدوري والاتحاد منعه من حضور المباريات في الموسم الماضي ولكن بناء على طلب من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تم إدراج اسمه من جديد في كشف الحضور هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "رابطة الأندية ردت علينا بشأن البيان الذي أصدره نادي الاتحاد قبل أيام عن التحكيم وأكدت أنها خاطبت اتحاد كرة القدم وطلبت منه أن يتجنب مثل هذه المواقف التحكيمية في المستقبل ووعدت ألا تتكر نفس الأخطاء مجددا".

وأصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا انتقد من خلاله الأداء التحكيمي خلال مباراته ضد فيوتشر واصفا ما حدث بـ "المهزلة التحكيمية".

وتكبد الاتحاد هزيمته الثالثة على ملعبه هذا الموسم بالخسارة من فيوتشر بهدف دون رد لحساب الجولة 23 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

كما طالب مجلس إدارة الاتحاد في بيانه بإجراء تحقيقا في أحداث المباراة واتخاذ الإجراءات الناسبة.

وقال الاتحاد في بيانه:

"أخطاء التحكيم عرض مستمر في الدوري المصري.. وزعيم الثغر يفتقد بشدة للعدالة التحكمية"

"يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصري بوصفه عنصراً أساسياً ضمن المنظومة الكروية وأن استمرار دعمه ومساندته يصُب في مصلحة جميع عناصر اللعبة"

"ورغم تعرض فريق نادي الاتحاد السكندري لكثير من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم والمواسم السابقة، إلا أن نادى الاتحاد السكندري اكتفى بتوجيه النظر والإشارة إلى هذه الأخطاء أملاً في عدم تكرارها وأنها لم تكن متعمده، رغم أنها كانت السبب المباشر في التأثير السلبي على بعض نتائج الفريق سواء هذا الموسم أو المواسم السابقة"

" لكن ما حدث من طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادي فيوتشر بملعب استاد الإسكندرية فاق كل الحدود، وتخطى مرحلة حُسن النوايا وأن مثل هذه الأخطاء التحكمية التي تُغير نتائج المباريات ومستقبل وترتيب الفرق أمراً غير مقبولا بالمرة!!!".

"فقد وجه طاقم التحكيم بقيادة الحكم مبروك نبيل نتيجة المباراة بقراراته الغريبة واحتساب أخطاء وهمية على نادى الاتحاد السكندري والتغاضي عن أخطاء أخرى لصالح الفريق، بل تمادى في إشهار العديد من البطاقات دون أي مبرر سواء للاعبي الاتحاد السكندري أو الجهاز الفني و بل وقام بطرد المدير الفني " زوران " في نهاية الشوط الأول بحجة الاعتراض !!!!".

"وأرسل نادى الاتحاد السكندري احتجاجا رسمياً اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم ولرابطة الأندية، وأشار نادى الاتحاد السكندري إلى تعدد المخاطبات التي أرسلت وتتضمن العديد من الاحتجاجات على التحكيم المصري وتم الإشارة في هذه المخاطبات أن استمرار هذا المستوى المتدني لعنصر أساسي في منظومة كرة القدم المصرية وهو التحكيم، سيؤدى لا محالة إلى حدوث كوارث لا تُحمد عقباها".

"ويطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري إجراء تحقيق فيما حدث أمس من مهزلة تحكيمية مكتملة الاركان واتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوق الأندية، وأن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً وتزيد من احتقان الجماهير لشعورها بالظلم وعدم العدالة تجاه فريقها وأن مجلس إدارة النادي بصدد اتخاذ قرارات تحفظ حقوق زعيم الثغر في حالة عدم تلقى رداً وتجاوباً من الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه مهزلة أمس التحكيمية".