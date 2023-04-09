تشكيل البنك الأهلي - أحمد صبحي في المرمى.. وباسم مرسي يواجه الزمالك

الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

هدف محمد هلال - الزمالك ضد البنك الأهلي

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ودفع المدرب القبرصي بـ أحمد صبحي عفيفي في حراسة المرمى في ظل غياب محمد أبو جبل ومحمود الزنفلي.

ويبدأ باسم مرسي في عمق الهجوم ويدعمه محمد هلال وكريم بامبو وأحمد ياسر.

طالع تشكيل الزمالك من هــــنــــا

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي عفيفي

الدفاع: أسامة إبراهيم - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو

الوسط: حمدي علاء - محمد فتحي - كريم بامبو - محمد هلال - أحمد ياسر

الهجوم: باسم مرسي

دكة البدلاء: عبد الرحمن حامد - أحمد ياسين - محمود قاعود - محمود سيد - عاصم صلاح - إسلام جابر - موسى دياوارا - محمد بسيوني - أسامة فيصل

البنك الأهلي الزمالك الدوري المصري
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