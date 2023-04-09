تخطى دروجبا وعقدة جديدة في أبرز أرقام صلاح الإيجابية والسلبية أمام أرسنال

حقق محمد صلاح عدة أرقام إيجابية وسلبية في مباراة فريقه ليفربول أمام أرسنال.

صلاح سجل وأهدر ركلة جزاء، يمكنك الاطلاع على كافة أرقام الملك المصري من هـــــنــــــا