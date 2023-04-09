تخطى دروجبا وعقدة جديدة في أبرز أرقام صلاح الإيجابية والسلبية أمام أرسنال
الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:18
كتب : FilGoal
حقق محمد صلاح عدة أرقام إيجابية وسلبية في مباراة فريقه ليفربول أمام أرسنال.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
صلاح سجل وأهدر ركلة جزاء، يمكنك الاطلاع على كافة أرقام الملك المصري من هـــــنــــــا
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