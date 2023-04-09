أمين عمر حكما لنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.. وثلاثي في غرفة الفيديو

الأحد، 09 أبريل 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمر.

ويتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل إدارة النهائي الذي يقام مساء غدٍ الإثنين.

ويعاون أمين عمر كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع.

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وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري يبلغ 50 ألف مشجع.

سجِل متوازن

أمين عمر (37 عامًا) أدار مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم، فاز في الأولى برباعية أمام الداخلية، وتعادل في الثانية أمام فيوتشر.

كما أدار مباراتين في الدوري لـ بيراميدز، تعادل في الأولى أمام إنبي 1-1، وفاز في الثانية على فاركو بثلاثية.

وأدار عمر 19 مباراة إجمالا للأهلي، فاز فيها فريق القلعة الحمراء في 11 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين.

فيما أدار 12 مباراة لـ بيراميدز، فاز في 5 منها، وتعادل 6 مرات، وخسر مرة وحيدة.

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