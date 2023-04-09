تشكيل الزمالك - 5 تغييرات.. ثلاثي دفاعي وعودة نبيل عماد أمام البنك الأهلي

أجرى الجهاز الفني للزمالك 5 تغييرات عن الفريق الذي خسر أمام المصري 2-3 قبل عدة أيام.

ويدخل الزمالك مباراة البنك الأهلي بثلاثي في خط الدفاع مع عودة محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد بجوار محمود حمدي الونش.

كما يشارك نبيل عماد في الوسط بجوار سيف فاروق جعفر.

ويلعب أحمد فتوح على الجهة اليسرى وحمزة المثلوثي على الجهة اليمنى بدلا من عبد الله جمعة وعمر جابر.

ويتواصل الدفع بـ ناصر منسي في خط الهجوم على حساب التونسي سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز السابع في الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

ويقود الزمالك فنيًا مدحت عبد الهادي كمدرب عام وأحمد مجدي كمدرب.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

الوسط: حمزة المثلوثي - نبيل عماد - سيف فاروق جعفر - أحمد فتوح

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

دكة البدلاء: محمد عواد - حاتم سكر - عمرو السيسي - يوسف أسامة نبيه - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله - أحمد بلحاج - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي