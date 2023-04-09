مصطفى محمد يسجل في تعادل نانت مع موناكو.. وحكم الفيديو يحرمه من هدف الفوز

الأحد، 09 أبريل 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى مونبلييه - نانت

قاد مصطفى محمد مهاجم نانت فريقه للتعادل مع موناكو 2-2 بعد التأخر بثنائية نظيفة يوم الأحد.

وحل موناكو ضيفا على نانت ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وبدأ مصطفى محمد اللقاء على مقاعد البدلاء.

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وسجل أكسيل ديساسي الهدف الأول لموناكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

قبل أن يضاعف إليوت ماتازو النتيجة لموناكو مع مرور نصف ساعة بعدما قابل ركنية من على خط المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهذه الثنائية.

وفي الشوط الثاني دفع أنطوان كومبواري مدرب نانت بالمهاجم المصري في الدقيقة 58.

لم يمر سوى 7 دقائق حتى سجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق برأسية رائعة.

وقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء أحرز لودوفيك بلاس هدف التعادل لنانت.

ومع دخول المباراة للدقائق الـ5 الأخيرة سجل مصطفى محمد هدف الفوز لكن الحكم ألغاه للتسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ورفع نانت رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.

بينما يحتل موناكو المركز الرابع بـ58 نقطة.

مصطفى محمد نانت موناكو
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