دي ليخت: كل شيء ممكن أمام سيتي في هذه الحالة

الأحد، 09 أبريل 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ ضد إنتر

يؤمن ماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ بأن الدفاع بشكل جماعي أمام مانشستر سيتي سيكون العامل الرئيسي في إمكانية عبور فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال دي ليخت في تصريحات لقناة بايرن ميونيخ: "مانشستر سيتي فريق قوي للغاية يتمتع بالكثير من الجودة. سيكون من المهم أن نفعل كل شيء معا".

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وأضاف "لقد دافعنا كفريق ضد باريس سان جيرمان، ضد كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار".

وأردف "من الصعب دائما بموقف واحد ضد واحد أمام مثل هؤلاء اللاعبين، إذا لعبنا بذكاء كفريق أمام مانشستر سيتي، فكل شيء ممكن".

ويقام لقاء الإياب في ملعب بايرن يوم الأربعاء التالي.

وأوضح الهولندي "أحب اللعب في المساء، فلديك يوم كامل للاستعداد. أحاول الاسترخاء أثناء النهار لأنه في المساء يجب أن تكون لديك كل طاقتك لتقديم أداء جيد".

وتحدث دي ليخت في إنقاذه الشهير أمام باريس سان جيرمان في ثمن النهائي قائلا "لقد كانت لحظة مهمة في المباراة. أهم شيء كان الترقب. لقد رأيت أن يان سومر يعاني في الخروج بالكرة ولذلك ركضت مباشرة نحو المرمى وتمكنت من منع الكرة من دخول الشباك".

وتمكن بايرن من عبور سان جيرمان في ثمن النهائي بالفوز ذهابا وإيابا، 1-0 و2-0 على الترتيب.

مانشستر سيتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا ماتياس دي ليخت
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