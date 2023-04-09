تقنية الفيديو تحرم مرموش من التسجيل في خسارة فولفسبورج أمام مونشنجلادباخ

الأحد، 09 أبريل 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مونشنجلادباخ - فولفسبورج

خسر فولفسبورج أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد في الجولة 27 للدوري الألماني.

وشارك المصري عمر مرموش أساسيًا في صفوف فولفسبورج في مركز المهاجم الصريح.

وتواجد مرموش على أرض الملعب لمدة 71 دقيقة قبل أن يستبدله المدرب نيكو كوفاتش ويقحم يوناس ويند.

وواصل كوفاتش الاعتماد على مرموش رغم الأنباء التي أشارت إلى توقيعه لـ أينتراخت فرانكفورت للانضمام إليه الصيف المقبل.

وهدد مرموش مرمى أصحاب الأرض بضربة رأسية بعد مرور 5 دقائق فقط، أمسكها الحارس يوناس أولمين.

وسجّل مرموش هدف التقدُم لـ فولفسبورج في الدقيقة العاشرة بعد انفراد بحارس المرمى، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وسجّل الفرنسي ناثان نجومو مينبولي هدف التقدم لـ مونشنجلادباخ في الدقيقة 34.

ثم أضاف مواطنه ماركوس تورام هدف أصحاب الأرض الثاني في الدقيقة 63.

وتلقت الحظوظ الأوروبية لـ فولفسبورج ضربة قوية بهذه الهزيمة، إذ تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز التاسع.

ووصل مونشنجلادباخ إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

وصبت النتيجة في صالح فرانكفورت السابع صاحب الـ41 نقطة، وماينتس الثامن بنفس الرصيد.

وسجل مرموش بقميص فولفسبورج 6 أهداف إجمالا هذا الموسم، منها 5 في الدوري الألماني.

فولفسبورج الدوري الألماني عمر مرموش
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