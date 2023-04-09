انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) (2) أرسنال.. نهاية مجنونة

الأحد، 09 أبريل 2023 - 17:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يحل أرسنال ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+94 صلاح يهدر في مواجهة المرمى بتسديدة علت العارضة

ق.87 جووووووووووول فيرمينو يسجل هدف التعادل لـ ليفربول بضربة رأسية

ق.81 تمريرة رائعة من صلاح ونونيز يهدر أمام تألق رامسديل

ق.79 دخول تروسارد بدلا من جيسوس، ودخول كيفيور بدلا من أوديجارد

ق.78 دخول فيرمينو بدلا من فابينيو

ق.60 دخول تياجو بدلا من جونز، ودخول نونييز بدلا من جوتا

ق.57 تسديدة من صلاح يتصدى لها رامسديل

ق.54 أوووووه صلاح يهدر ركلة الجزاء بتسديدها خارج إطار المرمى

ق.52 ركلة جزاء لـ ليفربول بعد عرقلة هولدينج لـ جوتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 جوووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول

ق.34 أوووه صلاح يهدر الأول بعد انطلاقة في ظهر دفاع أرسنال

ق.28 جوووووووول جيسوس يسجل الهدف الثاني برأسية بعد عرضية مارتينيلي

ق.20 روبيرتسون يهدر الهدف الأول لـ ليفربول بتسديدة جانبت القائم

ق.12 أليسون يتصدى لتسديدة زينتشنكو القوية

ق.8 جوووووووول مارتينيلي يسجل الهدف الأول لـ أرسنال بعد خطأ في الإبعاد من فان دايك

ق.6 تسديدة من جاكبو تعلو العارضة

بداية المباراة

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
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