مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (2) أرسنال.. ركلة جزااااااااء

يحل أرسنال ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

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ق.52 ركلة جزاء لـ ليفربول بعد عرقلة هولدينج لـ جوتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 جوووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول

ق.34 أوووه صلاح يهدر الأول بعد انطلاقة في ظهر دفاع أرسنال

ق.28 جوووووووول جيسوس يسجل الهدف الثاني برأسية بعد عرضية مارتينيلي

ق.20 روبيرتسون يهدر الهدف الأول لـ ليفربول بتسديدة جانبت القائم

ق.12 أليسون يتصدى لتسديدة زينتشنكو القوية

ق.8 جوووووووول مارتينيلي يسجل الهدف الأول لـ أرسنال بعد خطأ في الإبعاد من فان دايك

ق.6 تسديدة من جاكبو تعلو العارضة

بداية المباراة