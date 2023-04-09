انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2) (2) موناكو.. إلغاء هدف لمصطفى محمد

الأحد، 09 أبريل 2023 - 17:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وموناكو في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد اللقاء على مقاعد البدلاء.

ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ولا يبتعد كثيرا عن مراكز الهبوط.

بينما يحتل موناكو المركز الرابع بـ57 نقطة وينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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نهاية اللقاء.

ق85: الحكم يلغي هدف مصطفى محمد بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ق78: لودوفيك بلاس يسجل التعادل لنانت.

ق65: مصطفى محمد يقلص الفارق برأسية.

ق58: دخول مصطفى محمد بدلا من أندي ديلور.

ق48: موسيس سيمون كاد يقلص النتيجة بتسديدة قوية مرت فوق القائم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: إليوت ماتازو يضاعف النتيجة لموناكو بعدما قابل ركنية من على خط المرمى.

ق21: أكسيل ديساسي يسجل الأول لموناكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

انطلاق المباراة

مصطفى محمد نانت موناكو
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