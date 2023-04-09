الدوري الفرنسي - نانت (0) (2) موناكو.. الضيوف يضاعفون النتيجة

الأحد، 09 أبريل 2023 - 17:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وموناكو في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد اللقاء على مقاعد البدلاء.

ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ولا يبتعد كثيرا عن مراكز الهبوط.

بينما يحتل موناكو المركز الرابع بـ57 نقطة وينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنــــا

ق30: إليوت ماتازو يضاعف النتيجة لموناكو بعدما قابل ركنية من على خط المرمى.

ق21: أكسيل ديساسي يسجل الأول لموناكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

انطلاق المباراة

موناكو نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
تقنية الفيديو تحرم مرموش من التسجيل في خسارة فولفسبورج أمام مونشنجلادباخ تشكيل ليفربول - عودة صلاح أمام أرسنال.. وتياجو على دكة البدلاء مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو انتهت في الدوري الألماني - مونشنجلادباخ (2) (0) فولفسبورج.. خسارة جديدة مرموش أساسي في تشكيل فولسفبورج لمواجهة جلادباخ فولفسبورج لـ في الجول: لم نتوصل مع مرموش لاتفاق بشأن تجديد تعاقده تقرير: مرموش إلى فرانكفورت بعد اجتياز الكشف الطبي حجازي وطارق حامد يقودان اتحاد جدة لمعادلة برشلونة والأهلي في رقم خاص
أخر الأخبار
دي ليخت: كل شيء ممكن أمام سيتي في هذه الحالة 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقنية الفيديو تحرم مرموش من التسجيل في خسارة فولفسبورج أمام مونشنجلادباخ 23 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) (1) أرسنال.. تسديدة قوية من زينتشنكو 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كريستال بالاس يسحق ليدز يونايتد بخماسية تاريخية لم تتكرر 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الفرنسي - نانت (0) (2) موناكو.. الضيوف يضاعفون النتيجة 42 دقيقة | المحترفون
تشكيل أرسنال - عودة ساكا على حساب تروسارد أمام ليفربول 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - عودة صلاح أمام أرسنال.. وتياجو على دكة البدلاء ساعة | المحترفون
أوسيمين يسابق الزمن للحاق بلقاء ميلان.. وتضارب حول موقفه ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون