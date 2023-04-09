الدوري الفرنسي - نانت (0) (2) موناكو.. الضيوف يضاعفون النتيجة
الأحد، 09 أبريل 2023 - 17:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وموناكو في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد اللقاء على مقاعد البدلاء.
ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ولا يبتعد كثيرا عن مراكز الهبوط.
بينما يحتل موناكو المركز الرابع بـ57 نقطة وينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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ق30: إليوت ماتازو يضاعف النتيجة لموناكو بعدما قابل ركنية من على خط المرمى.
ق21: أكسيل ديساسي يسجل الأول لموناكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف
انطلاق المباراة
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