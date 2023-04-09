تشكيل ليفربول - عودة صلاح أمام أرسنال.. وتياجو على دكة البدلاء

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال في الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وعاد محمد صلاح للتشكيل الأساسي بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية أمام تشيلسي.

ويتواجد في الهجوم ديوجو جوتا وكودي جاكبو، بينما يظل داروين نونييز وروبيرتو فيرمينو على دكة البدلاء.

ويجلس تياجو ألكانتارا على مقاعد بدلاء ليفربول بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته منذ فبراير الماضي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - كودي جاكبو

دكة البدلاء: كاومين كيلير - جويل ماتيب - جو جوميز - كونستانتينوس تسيميكاس - تياجو ألكانتارا - هارفي إليوت - جيمس ميلنر - روبيرتو فيرمينو - داروين نونييز

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن في الدقيقة 43، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 72 نقطة.