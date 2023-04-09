أوسيمين يسابق الزمن للحاق بلقاء ميلان.. وتضارب حول موقفه

يسابق فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الزمن للحاق بمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، في الوقت الذي تتضارب فيه التقارير حول موقفه.

هداف نابولي يعاني من إصابة في الفخذ عاد بها من واجبه الدولي مع منتخب نيجيريا خلال التوقف الدولي، وأبعدته عن مباراتي ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي

وتدرب أوسيمين بمفرده صباح الأحد أملا في اللحاق بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ونشر أوسيمين صورة له في أرض الملعب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "ألله أكبر".

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير إيطالية عديدة أن اللاعب لن يلحق بالمباراة.

وكان لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي قد أوضح قبل أيام أن مهاجمه النيجيري قد يلحق بمباراة ميلان.

وقال سباليتي في تصريحات للصحفيين: "فيكتور لا يمتلك أي فرصة للعب أمام ليتشي، لكن هناك احتمالات قوية لمشاركته ضد ميلان".

وأضاف "يتعين علينا الانتظار أولا لمراقبة حالته خلال الأيام المقبلة، قبل مباراة الأربعاء المقبل في سان سيرو".

ويلتقي ميلان ونابولي يومي 12 و18 أبريل الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النيجيري ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا.

وانفجر أوسيمين منذ بداية عام 2023 إذ سجل 15 هدفا في مختلف المسابقات.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة بفارق 16 نقطة عن لاتسيو الثاني قبل 9 جولات على النهاية.

ويحتاج نابولي للفوز بـ4 مباريات من أجل التتويج بالدوري هذا الموسم.