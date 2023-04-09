اختفاء طاقم تحكيم بولندي بعد شجار مع مواطنين يونانيين في طائرة

الأحد، 09 أبريل 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

بافل راكزوفسكي

كشفت صحيفة جازيت اليونانية اختفى طاقم تحكيم بولندي بعد دخوله في شجار مع مواطنيين في طائرة يونانية.

طاقم التحكيم كان من المفترض أن يقود مباراة اليوم بين أيك أثين وأريس سالونيكا اليوم في الدوري اليوناني.

الطاقم كان على متن طائرة متوجها من بولندا إلى اليونان ولكنه استهلك الكثير من الكحوليات مما أدى إلى خروجه عن وعيه.

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وبدأ الطاقم في الدخول في شجار مع المواطنيين اليونانيين بعد أن تحدث عنهم بطريقة سيئة باللغة البولندية ولكنهم فهموه ليدخلوا في مشادة سويا.

أحد الحكام بصق على مواطن من الراكبين.

وفقا لصحية جازيت فإن طاقم التحكيم البولندي لا يزال مفقودا حتى الآن وأصبح المكتب الأوروبي للبراءات على علم بالواقعة.

ويتكون الطاقم البولندي من كل من بافل راكزوفسكي كحكم رئيسي ورادوسلاف سييشكا وآدم كوبشيك كمساعدين وكريستوف جاكوبيتش كحكم تقنية فيديو وقد استهلك كل منهم كمية كبيرة من الكحوليات.

بولندا الدوري اليوناني بافل راكزوفسكي
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