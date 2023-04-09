مباشر الدوري الألماني - مونشنجلادباخ (2) (0) فولفسبورج.. خروج مرموش
الأحد، 09 أبريل 2023 - 15:37
كتب : FilGoal
يحل فولفسبورج ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.
FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا
--------------
ق.71 خروج مرموش
ق.63 جوووول تورام يسجل الهدف الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.35 تسديدة يمينية من مرموش تجاور القائم
ق.34 جووول أول لـ مونشنجلادباخ عن طريق مينبولي
ق.11 إلغاء هدف مرموش بداعي التسلل
ق.10 جووووووووول مرموش يسجل الهدف الأول
ق.5 رأسية مرموش يمسكها الحارس
بداية المباراة
نرشح لكم
الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) موناكو تشكيل ليفربول - عودة صلاح أمام أرسنال.. وتياجو على دكة البدلاء مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو مرموش أساسي في تشكيل فولسفبورج لمواجهة جلادباخ فولفسبورج لـ في الجول: لم نتوصل مع مرموش لاتفاق بشأن تجديد تعاقده تقرير: مرموش إلى فرانكفورت بعد اجتياز الكشف الطبي حجازي وطارق حامد يقودان اتحاد جدة لمعادلة برشلونة والأهلي في رقم خاص من أجل لقبه الأوروبي الأول.. نانت يتأهل لنهائي كأس فرنسا مجددا بمشاركة مصطفى محمد