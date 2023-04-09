انتهت في الدوري الألماني - مونشنجلادباخ (2) (0) فولفسبورج.. خسارة جديدة

تقنية الفيديو تحرم مرموش من التسجيل في خسارة فولفسبورج أمام مونشنجلادباخ

تشكيل ليفربول - عودة صلاح أمام أرسنال.. وتياجو على دكة البدلاء

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو

مرموش أساسي في تشكيل فولسفبورج لمواجهة جلادباخ

فولفسبورج لـ في الجول: لم نتوصل مع مرموش لاتفاق بشأن تجديد تعاقده