انتهت في الدوري الألماني - مونشنجلادباخ (2) (0) فولفسبورج.. خسارة جديدة

الأحد، 09 أبريل 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

مونشنجلادباخ - فولفسبورج

يحل فولفسبورج ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.71 خروج مرموش

ق.63 جوووول تورام يسجل الهدف الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 تسديدة يمينية من مرموش تجاور القائم

ق.34 جووول أول لـ مونشنجلادباخ عن طريق مينبولي

ق.11 إلغاء هدف مرموش بداعي التسلل

ق.10 جووووووووول مرموش يسجل الهدف الأول

ق.5 رأسية مرموش يمسكها الحارس

بداية المباراة

فولفسبورج عمر مرموش
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