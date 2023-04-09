اتحاد السلة يرد على التماس الزمالك برفض رفع الإيقاف عن المحترف

الأحد، 09 أبريل 2023 - 15:00

كتب : FilGoal

أو جيه مايو - لاعب سلة الزمالك

رفض الاتحاد المصري لكرة السلة الالتماس المقدم من نادي الزمالك بشأن أحداث المباراة الأولى ضد الأهلي في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر والتي أقيمت يوم 6 أبريل.

وطلب الزمالك في التماسه رفع الإيقاف عن أو جي مايو المحترف الأمريكي والذي تعرض للطرد المباشر في المباراة الأولى بسبب سوء السلوك.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد كشف عن إيقاف الأمريكي مايو لمباراتين وفقا للائحة بعد التعرض لطرد مباشر. (التفاصيل)

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ورد اتحاد السلة على التماس الزمالك برفض طلب رفع الإيقاف بسبب صحة القرار.

وجاء قرار خطاب الاتحاد المصري الصادر اليوم الأحد كالآتي:

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم الصادر بتاريخ 7 أبريل والخاص بالالتماس في أحداث وقرارات مباراة الأهلي والزمالك في الدور قبل نهائي لبطولة الممتاز (أ) رجال والتي أقيمت يوم 6 أبريل بصالة برج العرب.

نحيط سيادتكم بالآتي:

- تمت مراجعة حالة الملعب من قبل طاقم التحكيم من صلاحية أرض اللعب ولوحة الهدف والملصقات الإعلانية الموجودة على أرض الملعب والتي لا تؤثر على أداء اللاعبين أثناء سير المباراة وبالرغم من أنه لا يوجد خط الرمية الحرة ولكن يستطيع حكم المباراة واللاعبين تحديده من جانبي دائرة الرمية الحرة وبناء عليه تم إلغاء الرمية الحرة الأولى لتخطي اللاعب الحد المسموح به لتنفيذ الرمية الحرة.

- طريقة تنفيذ الرمية الحرة تمت بطريقة قانونية لأن المسؤول عن تسليم الكرة للاعب الذي سوف يقوم بتنفيذ الرمية الحرة هو الحكم المتواجد عند الحد النهائي بحيث يتقدم بعدة خطوات لتسيلم الكرة للاعب وإذا لم يتواجد ويكون مستعد لتنفيذ الرمية الحرة، يقوم الحكم بوضع الكرة مكان التنفيذ ويبدأ في عد الخمس ثواني وهو ما حدث بالفعل.

- بعد قرار إلغاء الحكم الرمية الحرة، قام اللاعب المحترف والمفروض أن يقوم بتنفيذ الرمية الحرة الثانية بالتوجة إلى طاولة التسجيل ومدرب فريقه ثم عاد وحين طلب منه الحكم الهدوء قام بالتشويح بطريقة غير لائقة وتم وضع الكرة على الأرض تحت حوذته لتنفيذ الرمية الحرة الثانية وقام اللاعب محاولا ركل الكرة بقدمه تجاه الحكم وهو تصرف حسب تقدير الحكم يستوجب الطرد من الملعب استنادا للمادة 3 (38 - 2 - 3).

- بالنسبة لحالة الطرد المباشر (عديم الأهلية) يتم إيقاف اللاعب مباراتين وفقا للائحة المسابقات.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك في أول جولتين من سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى 71-62، بينما في الثانية تغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 79-48.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة برج العرب، ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحدة لحسم التأهل إلى النهائي.

إذ تقام منافسات نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وتستضيف صالة برج العرب المباراة الثالثة بين الفريقين مساء غدا الإثنين.

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